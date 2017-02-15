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Телеканал «Продвижение» начал круглосуточное вещание в интернете

Главная Общество
Москва
07:26 15 Февраля 2017
интернет, вещание, запуск, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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Во вторник, 14 февраля, телеканал «Продвижение», входящий в холдинг «МКР-Медиа», запустил новый сайт и начал круглосуточную трансляцию своих программ в сети Интернет.

Веб-ресурс обновлен в связи с расширением территории вещания телеканала и ростом его медиавозможностей. Сайт сохранил привычный адрес в интернете (http://pro-tv.info/), но изменил структуру и дизайн, став более удобным для телезрителей, рекламодателей и партнёров ТК «Продвижение».

«Современное телевидение становится все более мобильным. Мы стараемся быть в тренде и создаем своим зрителям новые возможности для удобного и беспрепятственного просмотра программ телеканала, — отметил генеральный директор холдинга «МКР-Медиа» Павел Паутов. — Закрепившись на спутнике и в кабеле, «Продвижение» выходит за пределы телевизионных экранов. Теперь наши информационные продукты доступны онлайн на любых мобильных устройствах».

Интернет-ресурс содержит несколько новых опций и разделов, в том числе появилось онлайн-вещание, новости канала, расширена система анонсов программной сетки, введена подписка на телепрограмму, предусмотрена удобная интеграция с социальными сетями. Обновленный сайт канала «Продвижение» адаптирован для просмотра на мобильных устройствах.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал «Продвижение» начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Формируется в четырех часовых версиях (трех спутниковых, одной локальной), доступен на территории России в пакете спутникового телевидения «Телекарта» и в сетях кабельных операторов. Победитель Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион 2016» в номинации «Телевизионный дизайн».

Фото предоставлено Международным пресс-центром «МКР-Медиа»

В статье упоминаются:
Персоны: Паутов Павел
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