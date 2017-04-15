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Доход Вячеслава Володина за 2016 год составил 62 млн рублей

Главная Общество
Москва
11:42 15 Апреля 2017
общество, доход, декларации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году заработал чуть более 62 млн рублей. Эти данные указаны спикером в его декларации, опубликованной в пятницу, 14 апреля, на сайте Госдумы.

В предыдущем году доходы Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, были выше и составляли 87,1 млн рублей.

Несмотря на падение доходов в 2016 году Вячеслав Володин заработал в семь раз больше, чем президент Владимир Путин (8,8 млн рублей) и премьер Дмитрий Медведев (8,5 млн рублей).

Согласно декларации, в собственности у парламентария жилой дом и квартира (989 и 174 кв. м.), земельный участок под дачное строительство (8,3 тыс. кв. м.), два гостевых дома (468 и 208 кв. м.), две нежилые постройки, две хозяйственных постройки, очистное сооружение, теплица и машиноместо. Вся недвижимость Володина находится в России.

Транспортных средств за спикером не числится.

Ранее стало известно, что часть своего дохода Володин направил на благотворительность. Речь идет о 31 млн рублей личных средств, получателями которых стали 21 некоммерческая организация, благотворительный фонд, социальное учреждение из шести регионов.

Добавим, доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 8,86 миллиона рублей. Дмитрий Медведев заработал 8,586 миллиона рублей. Доходы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, как следует из ее декларации, размещенной на сайте верхней палаты российского парламента, составили 22,86 миллиона рублей.

Общество

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