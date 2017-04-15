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Sibnovosti.ru
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Минобрнауки получило полномочия в сфере организации детского отдыха

Главная Общество
Москва
11:48 15 Апреля 2017
общество, образование, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство наделило Министерство образования и науки полномочиями по разработке государственной политики в сфере организации детского отдыха. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

«Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья», — говорится в постановлении.

Согласно распоряжению, ведомство также будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти с региональными, органами местного самоуправления и организациями отдыха и оздоровления детей.

«Также Минобрнауки наделяется полномочиями по обеспечению «контроля за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей», — говорится в документе.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об охране жизни и здоровья детей, а также обеспечения детей правом на отдых и оздоровление. Законом определяются единые требования для организации и оздоровления отдыха детей и требования к организации туристических маршрутов.

Организация, занимающаяся отдыхом детей, должна создать безопасные условия для них и обеспечить детей уходом и организацией питания. В обязанности организации также входит перевозка детей к местам отдыха, соблюдение требований антитеррористической безопасности, а на месте купания детей должна находиться охрана или служба безопасности.

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