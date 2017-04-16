Старейшая женщина на планете умерла в Италии в возрасте 117 лет

Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умерла в возрасте 117 лет 137 дней. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает La Republica.

Секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Морано считалась старейшей жительницей Земли с мая 2016 года после того, как в Нью-Йорке скончалась американская долгожительница Сузанна Мушатт Джонс. Итальянка также была последним человеком, родившимся до 1900 года.

В 2016 году сообщалось о смерти китаянки Фу Суцин, которая скончалась на 120-м году жизни.

Теперь старейшей жительницей планеты стала Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года. Она является старейшим живущим верифицированным жителем Ямайки, а также первым верифицированным долгожителем этой страны.

Фото: AP Photo/ Antonio Calanni, File