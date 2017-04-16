В Индии успешно прооперировали ребенка, родившегося с восемью конечностями

В Индии успешно прооперировали семимесячного ребенка из Ирака, у которого при рождении было восемь конечностей — лишняя пара рук и ног. Этот недуг врачи называют полимелия.

Лечение мальчика проходило в три этапа. Сначала хирурги удалили лишние ноги, потом провели операции по восстановлению нормальной работы сердца и кровоснабжения тела; на третьей стадии были удалены лишние руки, сообщает РИА «Новости».

Мальчик попал в госпиталь в двухнедельном возрасте, его состояние было критическим. Врачам пришлось не просто удалять лишние органы — они исправляли постановку ног, осанку, пересаживали мышцы. Сейчас, по словам врачей, ребенок быстро восстанавливается после операции. Уже на следующей неделе его смогут отправить домой в Ирак.