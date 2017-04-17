Симпатии россиян к Дональду Трампу снижаются

Почти треть участников опроса считают, что война между Россией и США возможна или уже началась, приводит данные исследования агентство «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ.

Россияне хуже относятся к президенту США Дональду Трампу после того, как Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Сирии.

Как показывают данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля тех, кто отрицательно относится к Трампу, с прошлого месяца выросла с 7% до 39%. число тех, кто оценивает его с положительной точки зрения, уменьшилась с 38% до 13%. Большая часть опрошенных испытывает по отношению к американскому президенту недоверие — 31%, разочарование — 19% или безразличие—29%.

«Ракетный удар США по Сирии стал «холодным душем» для значительной части россиян, еще недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия», - дал комментарий насчет приведенных данных гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрошенные уверены, что за последний месяц российской-американские отношения ухудшились: «если в марте соответствующий индекс был равен -45 п., то в апреле -68 п.», сообщают специалисты ВЦИОМ.



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