«Форсаж—8» возглавил список самых кассовых картин в России и СНГ за прошедшие выходные

Голливудский «Форсаж-8» занимает лидирующую позицию в рейтинге самых кассовых фильмов в России и СНГ за прошедшие выходные 13–16 апреля. По данным ресурса, kinobusiness.com.

По предварительным данным, фильм с Вином Дизелем и Шарлиз Терон в главных ролях заработал 803,6 млн рублей.

На втором месте находится фильм о советских космонавтах «Время первых». За вторую неделю проката фильм заработал 130,4 млн рублей, общие сборы — 341,2 млн рублей.

На третьем месте — анимационные фильмы «Босс-молокосос» и «Смурфики: Затерянная деревня». За прошлые выходные их сборы составили 38,9 млн рублей и 15,2 млн рублей соответственно. Общие сборы достигли почти 1,5 млрд руб. и 222 млн руб. соответственно.

Далее следует боевик «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Этот фильм за прошедшие выходные собрал 14,9 млн рублей, общие сборы — 466 млн рублей.

По предварительным и неофициальным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Форсаж-8» собрал в России около 705 млн рублей. Показатель является лучшим стартом года. Учитывая прокат в странах СНГ, сборы боевика вырастают до 800 млн рублей.

Некоторое время назад сообщалось, что «Форсаж-8» стал лидером проката США.



Кадр из фильма «Форсаж-8»