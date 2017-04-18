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Британский принц Гарри сообщил о годах «тотального хаоса» после кончины своей матери

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Москва
05:23 18 Апреля 2017
гарри, великобритания, принцесса, мать, принц, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
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Об этом британский принц Гарри рассказал накануне. После смерти матери в его жизни наступили годы «тотального хаоса», сообщает The Telegraph.

Британская принцесса Диана погибла в ДТП в Париже 31 августа 1997 году, когда ее младшему сыну было почти 13 лет. Как говорит сам Гарри, он «закрыл» все свои эмоции, несмотря на то, что старший брат, принц Уильям, убеждал его обратиться за помощью. В течение долгого периода Гарри старался не думать о Диане.

Принц Гарри рассказал, что своим психическим здоровьем он начал заниматься только в 28-летнем возрасте, когда почувствовал, что находится на грани того, чтобы кого-нибудь ударить. Он также столкнулся с трудностями при исполнении официальных обязанностей. Он не исключил, что неоднократно был близок к «полному срыву».

Принц Гарри обратился за помощью к специалистам и занялся боксом. По его словам, ему повезло, что «тотальный хаос» продолжался всего два года, затем он все-таки научился говорить о своих проблемах.

Гарри решил рассказать о своих проблемах в надежде, что это поможет сломать стереотипы о вопросах психического здоровья.

Некоторое время назад СМИ сообщали, что принц Гарри рассказал, как подавлял свои чувства после гибели принцессы Дианы.
 

Фото © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, Pool

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