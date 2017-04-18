В столице США началось традиционное пасхальное катание яиц

В Вашингтоне проходит 139-е пасхальное катание яиц, в котором участвует президент США и его семья, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Это 139-е Пасхальное катание яиц, подумайте только, 139-е», — сказал президент США Дональд Трамп перед тем, как начать мероприятия. Он поприветствовал около 21 тысячи человек, которые приехали к Белому дому для участия в торжестве.

«Мы будем сильнее, больше и лучше как нация, чем прежде. Мы на правильном пути», — сказал президент США.

Дональд Трамп выразил благодарность своей супруге Меланье за то, что она «долго работала, чтобы сделать это (событие — «Интерфакс») идеальным».

Вместе с главой Белого дома и его женой в мероприятии поучаствовал их 11-летний сын Баррон.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом является традиционной пасхальной забавой в США. Соревнуясь, дети катают яйца через лужайку резиденции президента поварешками. Также всем пришедшим предлагают послушать живую музыку и чтение книг. Так в этом году книги детям читала первая леди Меланья Трамп. Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.

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