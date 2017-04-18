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В министерстве образования и науки по итогам конкурсного отбора определили 22 опорных вуза

Главная Общество
Москва
08:24 18 Апреля 2017
вуз, создание, минобрнауки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министерство образования и науки во вторник, 18 апреля, озвучило список из 22-х университетов, ставших победителями 2 волны конкурса опорных вузов России, сообщает агентство ТАСС.

Согласно программе, формирование опорных вузов направлено на создание сильных университетов в регионах страны.

«По итогам конкурсного отбора были отобраны две группы вузов: 8 университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 1 группу вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Во 2 группу — Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — приводит слова руководителя минобрнауки Ольги Васильевой пресс-служба ведомства.

Программа по формированию опорных вузов направлена на создание сильных университетов в регионах страны. На их основе создадут научные базы, благодаря кадровым и финансовым ресурсам будет обеспечена трансформация системы кадровой подготовки, планируется привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в прошлом году было отобрано 11 университетов.

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