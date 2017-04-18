Многие россияне не хотят пользоваться картой «Мир»

Решение большинство россиян приняли, исходя из того, что не видят в карте «Мир» необходимости.

Такое мнение высказали 70% россиян. Также, говорят респонденты, недостаточно информации о функционале карты, сообщает ВЦИОМ. 20% планируют оформить карту в ближайшее время, еще 3% сообщили, что такая карта у них уже есть. Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского телефонного опроса, его провели 24-26 февраля среди 1800 респондентов старше 18 лет.

78% россиян, согласно опросу, являются держателями банковских карт. У 5-го — 21% — пластикового накопителя нет. Чаще всего это связано с тем, что нет необходимости.

Социологи отмечают, что о том, что с 2015 года все внутрироссийские операции — переводы, выплаты и многие другие — по банковским картам всех платежных систем, также и зарубежных, проходят через российскую национальную систему платежных карт впервые в ходе опроса узнали 56% респондентов.

В 2014 году некоторые российские банки подпал под действие американских санкций. Также международные платежные системы Visa и MasterCard, согласно общим требованиям американской стороны, перестали обслуживать карты, которые были выпущены этими банками. После этого российскими властями была создана Национальная система платежных карт. Эта система выступила в качестве оператора системы «Мир».

С 1 июля этого года российский банковский регулятор предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы.

1 июля 2018 -го на эту карту «Мир» могут быть переведены действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем на карту «Мир». Подобный процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.