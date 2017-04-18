В прошлом году в мире число голодающих выросло на 28 млн

За прошлый год число людей, которые испытывают острый недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн, сообщает телеканал Russia Today, ссылаясь на сотрудника пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нину Кайяндер.

Отмечается, что по состоянию на прошлый год около 108 млн человек во всем мире жили в условиях продовольственной нестабильности.

Исследователи отмечают, что основными причинами голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.

По их данным, проблема голода остро стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии. В наибольших объемах продовольственной и гуманитарной помощи также остро нуждаются Ирак, Сирия, Малави и Зимбабве.

