18 апреля
Россия
55.98
 
€ 59.61
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В прошлом году в мире число голодающих выросло на 28 млн

Главная Общество
Москва
13:13 18 Апреля 2017
помощь, гуманитарная, продукты, страны, бедность
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За прошлый год число людей, которые испытывают острый недостаток продовольствия, увеличилось на 28 млн, сообщает телеканал Russia Today, ссылаясь на сотрудника пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нину Кайяндер.

Отмечается, что по состоянию на прошлый год около 108 млн человек во всем мире жили в условиях продовольственной нестабильности.

Исследователи отмечают, что основными причинами голода стали вооруженные конфликты и изменение климата.

По их данным, проблема голода остро стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии. В наибольших объемах продовольственной и гуманитарной помощи также остро нуждаются Ирак, Сирия, Малави и Зимбабве.
 

Фото © Flickr/ Arsenie Coseac
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Общество

Новости Москвы: Многие россияне не хотят пользоваться картой «Мир»

Многие россияне не хотят пользоваться картой «Мир»

18.04.2017
Россия

Большинство жителей страны отказываются заводить пластиковую карту «Мир»

Новости Москвы: Аэропорт Иркутска закрыли из-за снегопада и ветра

Аэропорт Иркутска закрыли из-за снегопада и ветра

18.04.2017
Россия

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани

Новости Москвы: В министерстве образования и науки по итогам конкурсного отбора определили 22 опорных вуза

В министерстве образования и науки по итогам конкурсного отбора определили 22 опорных вуза

18.04.2017
Россия

После конкурса были отобраны две группы вузов

Новости Москвы: В столице США началось традиционное пасхальное катание яиц

В столице США началось традиционное пасхальное катание яиц

18.04.2017
Россия

По традиции оно проходит в Белом доме

Новости Москвы: Британский принц Гарри сообщил о годах «тотального хаоса» после кончины своей матери

Британский принц Гарри сообщил о годах «тотального хаоса» после кончины своей матери

18.04.2017
Россия

После гибели принцессы Дианы в жизни ее сына Гарри было несколько лет «тотального хаоса»

Новости Москвы: «Форсаж—8» возглавил список самых кассовых картин в России и СНГ за прошедшие выходные

«Форсаж—8» возглавил список самых кассовых картин в России и СНГ за прошедшие выходные

17.04.2017
Россия

На втором месте находится российский фильм «Время первых»

Новости Москвы: Симпатии россиян к Дональду Трампу снижаются

Симпатии россиян к Дональду Трампу снижаются

17.04.2017
Россия

Охлаждение отношения к президенту США произошло после удара США по Сирии

Новости Москвы: Мотоциклистам могут предоставить дополнительные преимущества на дорогах

Мотоциклистам могут предоставить дополнительные преимущества на дорогах

17.04.2017
Россия

Эксперимент пройдет на улицах Москвы

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.