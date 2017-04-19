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В МЧС стартует учения по борьбе с паводками и пожарами

Главная Общество
Москва
04:49 19 Апреля 2017
регионы, глава, пучков, паводки, учения, мчс, страны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Во всех 85 регионах России министерство чрезвычайных ситуаций проводит крупномасштабные командно-штабные учения по борьбе с весенним половодьем и природными пожарами, об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Учения продлятся до 21 апреля.

«Во всех 85 регионах России будут отрабатываться действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учениях будут задействованы специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и организаций, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

К учениям будут привлечены аэромобильные группировки, авиация и беспилотники.

По данным МЧС, учения будут проходить в 3 этапа.

«Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта РФ в период весеннего половодья и пожароопасного периода», — уточнили ТАСС в ведомстве. В 3 регионах, в которых из-за рисков уже введен режим ЧС, практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по фактической обстановке.

Сегодня, 19 апреля, в 10 утра по Москве глава МЧС Владимир Пучков уточнит цели и задачи командно-штабных учений, он также заслушает представителей регионов о начале первого этапа.

В прошлом году в подобных учениях были задействованы более 1,5 млн человек и свыше 350 тысяч единиц техники от различных служб и ведомств, как федеральных, так и региональных. К учениям была привлечена и авиационная группировка из 80 воздушных судов: 67 вертолетов и 13 самолетов МЧС, минобороны, МВД и ФСБ.

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