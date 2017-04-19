19 апреля
Россия
55.98
 
€ 59.61
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Американскому мультсериалу «Симпсоны» исполняется 30 лет

Главная Общество
Москва
06:51 19 Апреля 2017
мультфильмы, сша, сериал, дата, создание, герои, символ
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Впервые на телеэкраны герои мультсериала «Симпсоны» Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги вышли 19 апреля 1987 года.

Мультфильм появился в передаче «Шоу Трейси Ульман» в минутном ролике «Спокойной ночи». Через два года герои, которых придумал мультипликатор Мэтт Грейнинг, получили собственное шоу. Сериал «Симпсоны» идет до сих пор. Как считают мультипликаторы, когда-нибудь этот проект может и закончиться. Пока мультсериал является самым длинным в истории американского телевидения. Создатели продлили его до 30-го сезона. 

В США считают мультфильм «Симпсоны» брендом, культурным пластом и символом Америки наравне с колой, бургерами, машинами. Семья Симпсонов впитала в себя и показала все возможные стереотипы и клише, в них обыгрывались и едко вышучивались актуальные события и политика, шоу-бизнес и жизнь простых людей, технологические новинки и замшелый консерватизм, пишет «Газета.ру» в рубрике «Фоторепортаж».

Иллюстрация © Fox Broadcasting Company

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: В МЧС стартует учения по борьбе с паводками и пожарами

В МЧС стартует учения по борьбе с паводками и пожарами

19.04.2017
Россия

В них поучаствуют аэромобильные группировки, авиация и беспилотники

Новости Москвы: В прошлом году в мире число голодающих выросло на 28 млн

В прошлом году в мире число голодающих выросло на 28 млн

18.04.2017
Россия

Проблема голода стоит в Южном Судане, Сомали, Йемене, на северо-востоке Нигерии

Новости Москвы: Многие россияне не хотят пользоваться картой «Мир»

Многие россияне не хотят пользоваться картой «Мир»

18.04.2017
Россия

Большинство жителей страны отказываются заводить пластиковую карту «Мир»

Новости Москвы: Аэропорт Иркутска закрыли из-за снегопада и ветра

Аэропорт Иркутска закрыли из-за снегопада и ветра

18.04.2017
Россия

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани

Новости Москвы: В министерстве образования и науки по итогам конкурсного отбора определили 22 опорных вуза

В министерстве образования и науки по итогам конкурсного отбора определили 22 опорных вуза

18.04.2017
Россия

После конкурса были отобраны две группы вузов

Новости Москвы: В столице США началось традиционное пасхальное катание яиц

В столице США началось традиционное пасхальное катание яиц

18.04.2017
Россия

По традиции оно проходит в Белом доме

Новости Москвы: Британский принц Гарри сообщил о годах «тотального хаоса» после кончины своей матери

Британский принц Гарри сообщил о годах «тотального хаоса» после кончины своей матери

18.04.2017
Россия

После гибели принцессы Дианы в жизни ее сына Гарри было несколько лет «тотального хаоса»

Новости Москвы: «Форсаж—8» возглавил список самых кассовых картин в России и СНГ за прошедшие выходные

«Форсаж—8» возглавил список самых кассовых картин в России и СНГ за прошедшие выходные

17.04.2017
Россия

На втором месте находится российский фильм «Время первых»

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.