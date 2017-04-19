Американскому мультсериалу «Симпсоны» исполняется 30 лет

Впервые на телеэкраны герои мультсериала «Симпсоны» Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги вышли 19 апреля 1987 года.

Мультфильм появился в передаче «Шоу Трейси Ульман» в минутном ролике «Спокойной ночи». Через два года герои, которых придумал мультипликатор Мэтт Грейнинг, получили собственное шоу. Сериал «Симпсоны» идет до сих пор. Как считают мультипликаторы, когда-нибудь этот проект может и закончиться. Пока мультсериал является самым длинным в истории американского телевидения. Создатели продлили его до 30-го сезона.



В США считают мультфильм «Симпсоны» брендом, культурным пластом и символом Америки наравне с колой, бургерами, машинами. Семья Симпсонов впитала в себя и показала все возможные стереотипы и клише, в них обыгрывались и едко вышучивались актуальные события и политика, шоу-бизнес и жизнь простых людей, технологические новинки и замшелый консерватизм, пишет «Газета.ру» в рубрике «Фоторепортаж».

Иллюстрация © Fox Broadcasting Company