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К концу весны в российские регионы доставят препараты для терапии при ВИЧ

Главная Общество
Москва
07:52 19 Апреля 2017
вич, препараты, закупки, регионы, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Переход к централизованной закупке антиретровирусных препаратов сможет снизить расходы на покупку препаратов, об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на главу Росздравнадзора Михаила Мурашко.
 

«Все российские регионы к концу мая получат антиретровирусные препараты, приобретенные в рамках централизованной закупки, — рассказал изданию руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Государственными контрактами предусмотрены сроки поставок АРВП (антиретровирусные препараты прим. ТАСС) в объеме 40-60% до 1 мая, а к концу мая все регионы должны получить необходимые лекарства», — отметил он.
 

Михаил Мурашко также полагает, что , переход к централизованной закупке позволил снизить расходы на приобретение препаратов. «Сейчас завершено размещение заказа на около 80% объема годовой потребности лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, и если в прошлом году на это ушло 20 млрд рублей, то в этом 17 млрд», — приводит его слова газета.

С начала этого года в стране препараты для терапии при ВИЧ-инфекции начали покупать централизованно. Поставки в регионы должны были начаться в начале апреля. Некоторые регионы сообщал о нехватке ряда препаратов, в середине февраля стало известно, что проверка Росздравнадзора констатировала нехватку антиретровирусных препаратов в 20 российских регионах.

В середине апреля руководитель Росздравнадзора говорил агентству ТАСС о том, что лекарства, которые получили в рамках централизованной закупки, уже привозят в регионы. В этом месяце жалоб на нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных в ведомство не поступало.

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