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Роскомнадзор не будет блокировать портал Sports.ru после жалобы «Матч ТВ»

Главная Общество
Москва
12:32 19 Апреля 2017
телевидение, роскомнадзор, матч, портал, спорта
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Роскомнадзор не станет блокировать известный среди болельщиков сайт Sports.ru. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова на расширенной коллегии в среду.

«Мы отмониторили сайт Sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет», — приводит агентство слова Жарова. Она также отметил, что Роскомнадзор не стремится к блокировке, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

Некоторое время назад на сайте Sports.ru была опубликована информация о том, что портал получил уведомление от Роскомнадзора. В уведомлении сообщалось, что портал может быть заблокирован в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских прав». Сотрудники портала отметили, что с соответствующим заявлением в суд обратился телеканал «Матч ТВ».

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