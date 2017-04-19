Роскомнадзор не будет блокировать портал Sports.ru после жалобы «Матч ТВ»

Роскомнадзор не станет блокировать известный среди болельщиков сайт Sports.ru. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова на расширенной коллегии в среду.

«Мы отмониторили сайт Sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет», — приводит агентство слова Жарова. Она также отметил, что Роскомнадзор не стремится к блокировке, «важно, чтобы противоправный контент вовремя удалялся».

Некоторое время назад на сайте Sports.ru была опубликована информация о том, что портал получил уведомление от Роскомнадзора. В уведомлении сообщалось, что портал может быть заблокирован в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских прав». Сотрудники портала отметили, что с соответствующим заявлением в суд обратился телеканал «Матч ТВ».