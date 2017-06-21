На Кольском полуострове прошел снегопад

На Кольском полуострове температура воздуха опустилась до +1 градуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мурманский гидрометцентр.

В соцсетях местные жители выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов из Мурманска, Кировска, Североморска. Интернет-пользователи иронизируют над «северным летом».

По данным регионального гидрометцентр, такую погоду принес циклон, идущий из Архангельской области.

«По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха плюс один — плюс шесть градусов», — рассказали синоптики.

В Мурманской области жители сообщают о холоде в квартирах, так как центральное отопление уже выключили, также в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.



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