22 июня
Россия
60.0
 
€ 66.8
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

На Кольском полуострове прошел снегопад

Главная Общество
Москва
11:07 21 Июня 2017
погода, снегопад, температура, воздух, лето
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На Кольском полуострове температура воздуха опустилась до +1 градуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мурманский гидрометцентр.

В соцсетях местные жители выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов из Мурманска, Кировска, Североморска. Интернет-пользователи иронизируют над «северным летом».

По данным регионального гидрометцентр, такую погоду принес циклон, идущий из Архангельской области.

«По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха плюс один — плюс шесть градусов», — рассказали синоптики.

В Мурманской области жители сообщают о холоде в квартирах, так как центральное отопление уже выключили, также в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.

Фото пользователя из twitter udaff_ka 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: В Астане аэропорту присвоено имя Нурсултана Назарбаева

В Астане аэропорту присвоено имя Нурсултана Назарбаева

21.06.2017
Россия

Аэропорт в столице Казахстана переименован в среду

Новости Москвы: Американский рэпер Prodigу умер в Лас-Вегасе

Американский рэпер Prodigу умер в Лас-Вегасе

21.06.2017
Россия

Артист получил широкую известность в 1990-е годы

Новости Москвы: Московские дома исторического значения будут реконструировать в рамках реновации

Московские дома исторического значения будут реконструировать в рамках реновации

21.06.2017
Россия

Московские дома исторического значения будут реконструировать в рамках реновации

Новости Москвы: Минтруд обнародовал выходные и праздничные дни 2018 года

Минтруд обнародовал выходные и праздничные дни 2018 года

20.06.2017
Россия

В следующем году россияне получат для отдыха дополнительные 28 дней

Новости Москвы: Первым беженцем—послом доброй воли ЮНИСЕФ стала 19-летняя Музун Алмеллехан из Сирии

Первым беженцем—послом доброй воли ЮНИСЕФ стала 19-летняя Музун Алмеллехан из Сирии

20.06.2017
Россия

Сирийская активистка стала первым в мире человеком в статусе беженца, назначенным на этот пост

Новости Москвы: Роскомнадзор требует у более 100 интернет-ресурсов удалить «Интервью с Путиным»

Роскомнадзор требует у более 100 интернет-ресурсов удалить «Интервью с Путиным»

20.06.2017
Россия

В России 4-хсерийная документальная лента выходит на Первом канале с 19 по 22 июня.

Новости Москвы: В Россельхознадзоре сообщили о возможном появлении некачественной рыбы в магазинах страны

В Россельхознадзоре сообщили о возможном появлении некачественной рыбы в магазинах страны

20.06.2017
Россия

На рынок могут попасть прошлогодние запасы

Новости Москвы: Россия заняла 5 место в рейтинге Европы по числу принятых беженцев

Россия заняла 5 место в рейтинге Европы по числу принятых беженцев

19.06.2017
Россия

В 2016 году на территории России находились 228,9 тысяч беженцев

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.