Владелец Alibaba заявил, что через 30 лет в мире люди будут трудиться по 4 часа в день

Руководитель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group заявил, что через 30 лет человек будет работать 4 часа в день, а также 4 дня в неделю.

Китайский предприниматель считает, что развитие искусственного интеллекта позволит людям больше путешествовать и меньше работать. «Я думаю, что через ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю. Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занятой. Мы работаем восемь часов, пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», — об этом Джек Ма рассказал в в интервью телеканалу CNBS.

Являющийся по диплому учителем Джек Ма заявил, что мировые лидеры должны обратить внимание на систему образования. Это необходимо для внедрение автоматизации, а также для того, чтобы это внедрение было «безболезненным ». «Я не думаю, что мы должны создавать машины, похожие на людей. Мы должны убедиться, что машина может делать то, что люди не могут сделать», — считает бизнесмен.

Он также высказал мнение, что машины никогда не смогут получить мудрость и опыт, которые есть у людей.

Руководитель одной из крупнейших интернет-компаний заявил, что мировые публичные компании, такие как Apple, Alphabet и Amazon, стали настолько доминирующими, что некоторые считают их монополистами. Но успехи больших компаний могут вскоре пойти на спад, так как все больше малых предприятий получают доступ к интернету. «Масштаб компаний раньше был моделью. Персонализированный, выполненный на заказ (товар или услуга — примечание редакции РИА «Новости») — это будущее», — сказал Джек Ма.

Отвечая на вопросы по поводу встречи с президентом США Дональдом Трампом в январе, Джек Ма сказал, что Alibaba будет создавать млн американских рабочих мест в течение ближайших 5 лет. Это будет сделано, чтобы обеспечить продажи малому бизнесу.

«Один из лучших способов организовать новые рабочие места в сфере малого бизнеса — это помочь ему продавать местные продукты по всему миру», — сказал глава Alibaba Group.