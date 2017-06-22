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Члены жюри конкурса имени Чайковского побывали на Expo-2017

Москва
10:57 22 Июня 2017
казахстан, артисты, конкурс, музыка, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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В выставке принимают участие более 100 стран и международных организаций. В своих павильонах государства демонстрируют достижения в сфере использования возобновляемых источников энергии.

Организаторы Expo-2017 ожидают 2-3 млн посетителей. В первую неделю на выставке побывало более 205 тыс. гостей. Тема российского павильона — «Поиск глобального энергетического баланса».

Как сообщило «Радио Сибирь», его 60-тысячным посетителем стал народный артист России, пианист Владимир Овчинников. Он входит в жюри Международного юношеского конкурса имени Чайковского, который проходит в Астане в рамках Expo-2017. Члены жюри совершили экскурсию по российской секции.

Фото предоставлены ТК «Продвижение»

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