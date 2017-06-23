Россиянам отменили визы в Катар

Жителям России с недавнего времени не нужно приглашение и одобрение министерство внутренних дел Катара для того, чтобы посетить эту страну. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на официальное заявление МВД Катара.

Сообщается, что визу можно будет получить непосредственно по прибытии.

Чтобы беспрепятственно путешествовать по Катару, необходимы паспорт со сроком действия минимум полгода после прибытия, бронь гостиницы, 1500 долларов или более на карте и обратный билет, сообщает газета «Ведомости».

Стоимость визы сроком на 30 дней составит 100 катарских риалов, это примерно 27 долларов.