Советник российского президента предлагает использовать ICQ вместо Telegram

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко высказал мнение, что блокировка Telegram в России не будет проблемой для российских пользователей. Он заявил, что в стране существует множество альтернативных мессенджеров, сообщает издание «Известия».

«Надеюсь, что [особой проблемы у россиян в случае блокировки Telegram] не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как «неизлечимая зависимость от Telegram» нет», — сказал Герман Клименко «РИА Новости».

Также советник президента уточнил, что на сегодняшний день в России функционирует более 30 различных мессенджеров. Клименко заявил, что лично он использует Facebook, «ВКонтакте» и ICQ.

Некоторое время назад сообщалось, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием включить мессенджер в реестр организаторов распространения информации.