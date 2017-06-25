РПЦ считает необходимым изучение школьниками основ церковнославянского языка

Изучение основ церковнославянского языка необходимо для повышения общего культурного и интеллектуального уровня школьников, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире радиостанции «Вести FM» 24 июня.

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека», — сказал Волков.

Священник также добавил, что не все прихожане понимают язык, на котором ведется служба — есть люди, которые на протяжении многих лет ходят в храм и не знают основные церковнославянские слова и выражения.

Чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с «текущим чтением», сообщил Волков. Однако полный перевод языка богослужения на русский язык «сейчас не стоит на повестке дня».