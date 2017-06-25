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В Германии выпустили купюру номиналом в €0

Главная Общество
Москва
05:17 25 Июня 2017
германия, евро, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Германии выпустили партию купюр номиналом в ноль евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Neue Osnabrücker Zeitung.

Разрешение на выпуск такой купюры дал Европейский центральный банк. «€0» является сувенирной продукцией, ведь на нее нельзя ничего приобрести, но она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Всего выпущено 5 тыс. экземпляров. Купить одну такую купюру, на которой изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года выпуска, можно за €2,5.

Власти страны ожидают, что купюра станет популярной среди коллекционеров и туристов.

Фото: Twitter / @noz_de

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