В Германии выпустили купюру номиналом в €0

В Германии выпустили партию купюр номиналом в ноль евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Neue Osnabrücker Zeitung.

Разрешение на выпуск такой купюры дал Европейский центральный банк. «€0» является сувенирной продукцией, ведь на нее нельзя ничего приобрести, но она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Всего выпущено 5 тыс. экземпляров. Купить одну такую купюру, на которой изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года выпуска, можно за €2,5.

Власти страны ожидают, что купюра станет популярной среди коллекционеров и туристов.

Фото: Twitter / @noz_de