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Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ

Главная Общество
Москва
10:34 26 Июня 2017
общество, культура, сайт, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил руководство Роскомнадзора в незнании методов шифрования и нарушении положений российской Конституции. Требование ведомства о выдаче спецслужбам «ключей для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, противоречит 23-й статье Конституции о праве на тайну переписки, подчеркнул Дуров на своей странице «В контакте».

«Ключей для дешифрации» у мессенджера «нет и не может быть», настаивает Дуров, поскольку эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. «Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger», – пишет он.

Дуров уверен, что потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров, поскольку они смогут воспользоваться десятками других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). «Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», – полагает основатель Telegram.

Роскомнадзор обвинил Telegram в нежелании сотрудничать со спецслужбами. У мессенджера осталось лишь несколько дней, чтобы выйти на контакт с Роскомнадзором под угрозой блокировки.

Общество

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