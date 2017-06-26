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FIFA заподозрила сборную России по футболу в приеме допинга на чемпионате мира

Главная Общество
Москва
10:39 26 Июня 2017
общество, спорт, футбол, футболисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Международная федерация футбола (FIFA) заподозрила всех игроков сборной России по футболу в употреблении допинга во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сообщает британский таблоид The Daily Mail, ссылаясь на анонимные источники

FIFA проводит расследование в отношении 23 футболистов сборной 2014 года, а также еще 11 игроков, которые не участвовали в мировом первенстве. Подозрения возникли из-за анализов мочи спортсменов, которые сейчас проходят повторную проверку. Издание не приводит подробной информации о нарушениях.

У FIFA есть досье на каждого из подозреваемых в употреблении допинга. Организация пока не приняла конкретных решений и, как сообщил пресс-секретарь федерации, продолжает расследование.

Футболистов заподозрили в употреблении запрещенных препаратов после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что в России существует система приема допинга и сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.

После Олимпиады в Сочи в 2014 году разгорелся допинговый скандал из-за подмены допинг-проб спортсменов из сборной России. В WADA заявили, что во время Олимпийских игр российское министерство спорта вместе с ФСБ и сотрудниками антидопинговых лабораторий манипулировало анализами российских атлетов. После расследования WADA всю сборную России по легкой атлетике отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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