В Туве нашли пропавших в тайге детей

Поисковые группы сообщили о нахождении всех пятерых детей, которые пропали в лесах Тандинского района Тувы, об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МЧС региона Луиза Севил.



Некоторое время назад спасительное ведомство Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей ушли в тайгу за кедровыми шишками и не вернулись. Из Красноярска искать детей вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.

«Найдены в 11.10 или в 7.10 по Москве. Все пятеро, с ними все нормально», — сообщили информационному агентству в ведомстве.