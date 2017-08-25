Живодеркам из Хабаровска озвучен приговор суда

В Хабаровске в суде вынесен приговор фигурантам дела о жестоком обращении с животными, сообщает агентство ТАСС.

Как уточняет РЕН ТВ, «Хабаровские живодерки» получили от 3 до 4,5 лет тюрьмы.

Некоторое время назад обвиняемые выступили в суде с последним словом. Они попросили о наказании, не связанном с лишением свободы, сообщает телеканал.

Согласно версии следователей, две жительницы Хабаровска летом прошлого года в Хабаровске издевались над животными и убивали их.

Жертвами истязательниц стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Фигурантки свою вину признали.