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Живодеркам из Хабаровска озвучен приговор суда

Главная Общество
Москва
11:30 25 Августа 2017
обвинение, животные, хабаровск, суд, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Хабаровске в суде вынесен приговор фигурантам дела о жестоком обращении с животными, сообщает агентство ТАСС.

Как уточняет РЕН ТВ, «Хабаровские живодерки» получили от 3 до 4,5 лет тюрьмы. 

Некоторое время назад обвиняемые выступили в суде с последним словом. Они попросили о наказании, не связанном с лишением свободы, сообщает телеканал.

Согласно версии следователей, две жительницы Хабаровска летом прошлого года в Хабаровске издевались над животными и убивали их.

Жертвами истязательниц стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Фигурантки свою вину признали.

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