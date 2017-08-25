В правительстве страны разрешили 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени

Четыре научные организации и 19 вузов с 1 сентября смогут самостоятельно присуждать ученые степени, сообщает издание «Известия», ссылаясь на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В перечень включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза категории «федеральный университет», четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — сказано в пояснительной записке к документу.

Некоторое время назад право присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия могли только МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и еще несколько вузов и научных организаций.

С 1 сентября в этот список внесены Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт имени Иоффе Российской академии наук; среди вузов — Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и Южный федеральный университет.

Некоторое время назад появилась информация, что Рособрнадзор запретил двум российским вузам принимать абитуриентов. Двум другим временно приостановили действие лицензии. Еще один российский вуз был полностью лишен гослицензии.



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