25 августа
Россия
59.15
 
€ 69.7
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В правительстве страны разрешили 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени

Главная Общество
Москва
12:24 25 Августа 2017
вузы, лицензия, правительство, медведев, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Четыре научные организации и 19 вузов с 1 сентября смогут самостоятельно присуждать ученые степени, сообщает издание «Известия», ссылаясь на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«В перечень включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза категории «федеральный университет», четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — сказано в пояснительной записке к документу.

Некоторое время назад право присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия могли только МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и еще несколько вузов и научных организаций.

С 1 сентября в этот список внесены Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт имени Иоффе Российской академии наук; среди вузов — Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и Южный федеральный университет.

Некоторое время назад появилась информация, что Рособрнадзор запретил двум российским вузам принимать абитуриентов. Двум другим временно приостановили действие лицензии. Еще один российский вуз был полностью лишен гослицензии.

Фото © Fotolia/ WavebreakmediaMicro

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: Живодеркам из Хабаровска озвучен приговор суда

Живодеркам из Хабаровска озвучен приговор суда

25.08.2017
Россия

В суде обвиняемые в жестоком обращении с животными попросили не лишать их свободы

Новости Москвы: В Туве нашли пропавших в тайге детей

В Туве нашли пропавших в тайге детей

25.08.2017
Россия

Ранее дети в возрасте 10-14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись

Новости Москвы: Яндекс узнал суммы на развлечения россиян летом—2017

Яндекс узнал суммы на развлечения россиян летом—2017

24.08.2017
Россия

Самыми популярными развлечениями лета стали бары, театры, кино, концерты

Новости Москвы: ВЦИОМ: 3% взрослых жителей России не имеют мобильного телефона

ВЦИОМ: 3% взрослых жителей России не имеют мобильного телефона

24.08.2017
Россия

97% россиян являются владельцами хотя бы одного мобильного телефона

Новости Москвы: Стала известна причина смерти посла России в Судане

Стала известна причина смерти посла России в Судане

24.08.2017
Россия

Миргаяс Ширинский скончался в Судане в среду

Новости Москвы: В поддержку режиссера Кирилла Серебренникова петицию подписали больше 12 тысяч человек

В поддержку режиссера Кирилла Серебренникова петицию подписали больше 12 тысяч человек

23.08.2017
Россия

Режиссера задержали по делу о крупном мошенничестве

Новости Москвы: Почти 5 тысяч пилотов из России могут лишиться лицензии

Почти 5 тысяч пилотов из России могут лишиться лицензии

23.08.2017
Россия

Сообщения о лишении лицензии появились в федеральных СМИ

Новости Москвы: В США 5 млн человек наблюдали за солнечным затмением по телевизору

В США 5 млн человек наблюдали за солнечным затмением по телевизору

23.08.2017
Россия

В основном американцы наблюдали за природным явлением на Fox News

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.