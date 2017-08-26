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Всех клиентов Тed Travel разместили в отелях Антальи

Главная Общество
Москва
10:32 26 Августа 2017
оператор, туристы, турция, деятельность, заявление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Все, кто купил путевки у приостановившего деятельность туроператора Ted Travel на сегодняшний день разместились в отелях Антальи, принимающая компания Jazz Travel доставит их в аэропорт за свой счет. Обэ том агентству «Интерфакс» сообщили в субботу, 26 августа, в ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь».

«По информации, полученной в министерстве культуры и туризма Турции, представительстве министерства в Анталье, а также в Ассоциации отельеров провинции Анталья, Федерации отельеров Турции, у губернатора Антальи, на сегодняшний день все российские туристы, которые приобрели путевки через оператора Ted Travel, размещены в отелях», — рассказали в ассоциации.

Некоторое время назад появилась информация, что турецкие отельеры выселяют клиентов Ted Travel или пытаются заставить их заплатить за проживание.

«Принимающая сторона в лице компании «Jazz Travel» сообщила о намерении обеспечить трансфер для туристов до аэропорта», — уточнили в «Турпомощи».

Накануне, 25 августа, в Ростуризм сообщили, что 26, 27, 28 и 29 августа из Турции будут вывезены 680 туристов Ted Travel. Еще 75 человек, которые на сегодняшний день находятся в стране, вылетят рейсами других туроператоров до 12 сентября.

Туроператор Ted Travel в четверг вечером, 24 августа, сообщил о приостановке собственной деятельности. Тогда в Турции находились 755 клиентов компании. У них были не оплачены размещение в отелях и обратные билеты.

Две тысячи человек купили путевки, но не вылетели. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях «Инвестстрах» и «Якорь» на 25 млн рублей в каждой. Общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

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