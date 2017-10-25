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Стало известно о завещании солиста Linkin Park Честера Беннингтона

Главная Общество
Москва
12:49 25 Октября 2017
музыкант, кончина, группа, сша, документы, семья, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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У фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, ушедшего из жизни в этом году, осталось шестеро детей. Издание TMZ сообщает о завещании музыканта. Согласно обнародованным данным, определенные активы, в том числе пенсионный счет музыканта, которые будут напрямую переданы его супруге Талинде.

Еще имеющиеся активы направят в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.

У Честера Беннингтона осталось шестеро детей — трое от Талинды, еще трое от предыдущих отношений. Все шестеро, согласно завещанию, являются бенефициарами.

Некоторое время назад появилась информация о том, что было показано последнее шоу с участием Честера Беннингтона из Linkin Park.

Фото © AP/ Chris Pizzello 

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