Стало известно о завещании солиста Linkin Park Честера Беннингтона

У фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, ушедшего из жизни в этом году, осталось шестеро детей. Издание TMZ сообщает о завещании музыканта. Согласно обнародованным данным, определенные активы, в том числе пенсионный счет музыканта, которые будут напрямую переданы его супруге Талинде.

Еще имеющиеся активы направят в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.

У Честера Беннингтона осталось шестеро детей — трое от Талинды, еще трое от предыдущих отношений. Все шестеро, согласно завещанию, являются бенефициарами.

Некоторое время назад появилась информация о том, что было показано последнее шоу с участием Честера Беннингтона из Linkin Park.



Фото © AP/ Chris Pizzello