В российский широкий прокат вышла картина Алексея Учителя «Матильда»

Российские кинотеатры продолжают получать угрозы, связанные с прокатом фильма, уточняет агентство «Интерфакс».

В четверг, 26 октября, в широкий прокат выходит художественный фильм о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, картина вызвала большой общественный резонанс.

Главную роль в «Матильде» сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. В фильме сыграли Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.

Некоторое время назад генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев сообщал, что прокатчики надеются, что фильм в первые выходные соберет 220-400 млн рублей, уточняет агентство «Интерфакс».



«Последние крупные российские релизы входили в районе 180-220 млн рублей. Мы как минимум планируем повторить. Но тоже не знаем, какая монетизация произойдет с шумом, который есть. Мой прогноз — от 220 до 400 млн рублей а может быть и выше. Старт залов сейчас — 2,2 тысячи залов. Доля «Матильды» — порядка 36% от стартующих сеансов в первый уикенд. То есть порядка 8,5 тысячи сеансов каждый день начина с четверга», — подчеркнул Рязанцев.

Он также отметил, что на рекламную кампанию фильма потрачено около 125 млн рублей и напомнил, что согласно открытым данным бюджет «Матильды» составил 25 млн долларов.



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