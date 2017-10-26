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В Воронеж доставят Кубок чемпионата мира по футболу

Главная Общество
Москва
06:30 26 Октября 2017
презентация, кубок, фифа, стадион, воронеж
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Официальный кубок чемпионата мира по футболу доставят на самолете в четверг, 26 октября. На Центральном стадионе профсоюзов пройдет торжественная церемония.

После презентации кубок останется в Воронеже в течение четырех дней. Его можно будет увидеть на Центральном стадионе профсоюзов, в Воронежском техническом университете и в торгово-развлекательном центре «Сити-парк Град», сообщила агентству ТАСС представитель департамента по физкультуре и спорту Воронежской области Ольга Ортина.

«Официальный кубок чемпионата мира по футболу будет выставлен в Воронеже с четверга в течение четырех дней, утром 26 октября его на самолете доставят на церемонию открытия на Центральный стадион профсоюзов, а далее он будет выставлен для студентов в Воронежском техническом университете и на выходных – в «Сити-парке Град», — сказала Ольга Ортина.

Она также отметила, что на церемонии открытия и представления кубка ожидают заместителя губернатора региона, председателя областной Думы, представителей Международной федерации футбола.

На презентации кубка на центральном стадионе запланировано выступление команды — чемпиона России по футбольному фристайлу.

«Во всех местах, где будет выставлен кубок, с ним можно будет бесплатно сфотографироваться. Покинет кубок Воронеж в воскресенье, 29 октября», — уточнила сотрудник департамента.

Воронеж станет 12-м по счету городом, который принимает кубок предстоящего чемпионата мира по футболу. Далее кубок отправится в Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. После России трофей отправится в международное путешествие и вернется в Россию в 2018 году. Его увидят жители Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы.

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