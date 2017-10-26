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На Курилах появится российская военно-морская база

Главная Общество
Москва
08:31 26 Октября 2017
военные, база, создание, остров
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская сторона приняла принципиальное решение создать на Курилах базу военно-морского флота.

«Решение принято. Оно в стадии реализации», — рассказал Клинцевич агентству «Интерфакс». Он отметил, что сейчас «идут организационные вопросы».

Отмечается, что в прошлом году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Осенью 2016 года появилась официальная информация что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Сейчас боевое дежурство входит в обязанности дивизиона комплекса «Бастион» на острове Итуруп и дивизиона комплекса «Бал» на острове Кунашир, об этом сообщает издание Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

На островах Курильской гряды базируется пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае прошлого года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что на вооружение дивизии поступают новые образцы вооружения и военной техники, среди которых — беспилотники. Некоторое время назад появилась информация, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.

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