Минтруд: в России на 20% необходимо сократить квоту на иностранных работников

В министерстве труда выступили с предложением сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в следующем году на 20% по сравнению с этим годом до 140,42 тысячи, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год — 140 423 разрешения на работу», — сказано в пояснительной записке к проекту распоряжения российского правительства, разработанному минтрудом и опубликованному в четверг, 26 октября, на сайте regulation.gov.ru.

Сообщается, что 140,42 тысячи составляет 79,3% от квоты, установленной на текущий год. Таким образом, представители минтруда выступают с предложением уменьшить квоту на 20%.

Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, в нее входят представители заинтересованных ведомств, сказано в документе.

Сейчас проект распоряжения правительства проходит антикоррупционную экспертизу.