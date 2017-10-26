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Минтруд: в России на 20% необходимо сократить квоту на иностранных работников

Главная Общество
Москва
11:26 26 Октября 2017
министерство, труда, социальная политика, мигранты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В министерстве труда выступили с предложением сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в следующем году на 20% по сравнению с этим годом до 140,42 тысячи, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год 140 423 разрешения на работу», — сказано в пояснительной записке к проекту распоряжения российского правительства, разработанному минтрудом и опубликованному в четверг, 26 октября, на сайте regulation.gov.ru.

Сообщается, что 140,42 тысячи составляет 79,3% от квоты, установленной на текущий год. Таким образом, представители минтруда выступают с предложением уменьшить квоту на 20%.

Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, в нее входят представители заинтересованных ведомств, сказано в документе.

Сейчас проект распоряжения правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

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