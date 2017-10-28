Овечкин пожалел бездомного и купил ему одежду

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин подарил бездомному на улице канадского города Эдмонтон теплую одежду, сообщает RT.

The Sequel Café написали в твиттере, что Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному.

Позднее журналист The Washington Post Изабэль Хуршудян опубликовала скриншот переписки хоккеиста с женой Анастасией, которую она выложила в инстаграм. По словам Овечкина, ему стало жалко бездомного, и он купил ему шапку, свитер и теплую куртку.