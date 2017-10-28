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Овечкин пожалел бездомного и купил ему одежду

Главная Общество
Россия
09:27 28 Октября 2017
овечкин, благотворительность, нхл, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник: Gazeta.ru
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Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин подарил бездомному на улице канадского города Эдмонтон теплую одежду, сообщает RT.

The Sequel Café написали в твиттере, что Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному. 

Позднее журналист The Washington Post Изабэль Хуршудян опубликовала скриншот переписки хоккеиста с женой Анастасией, которую она выложила в инстаграм. По словам Овечкина, ему стало жалко бездомного, и он купил ему шапку, свитер и теплую куртку.

Овечкин пожалел бездомного и купил ему одежду

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