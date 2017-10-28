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Минобороны потратится на новую операционную систему

Главная Общество
Россия
10:43 28 Октября 2017
минобороны, инновации, it-технология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министерство обороны России планирует создать к 2019 году новую версию защищенной операционной системы. Информация опубликована на портале государственных закупок.

В документации сказано, что работу для ведомства будет выполнять ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук». Цена контракта - более 420 млн руб.

В закупке отмечается, что к 2019 году Минобороны должно получить модернизированную многоядерную операционную систему реального времени «ОС РВ Багет-М» и операционную систему общего назначения «ОСОН» для перспективных средств вычислительной техники военного назначения.

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