Правительство РФ вручит премии в области науки и техники 126 соискателям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области науки и техники за 2017 год. Ее получат 126 соискателей из 18 регионов страны, пишет Интерфакс со ссылкой на сайт правительства.

«Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники» 126 соискателям. В их числе семь академиков, два члена-корреспондента Российской академии наук, один член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 45 докторов наук и 43 кандидата наук», - говорится в справке к документу.

В этом году премий правительства РФ удостоены работы приборостроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции, охраны природы.

Среди авторов работ - представители 18 российских субъектов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Московской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, а также Красноярского и Ставропольского краев.