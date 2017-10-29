Forbes назвал имена самых богатых людей планеты

Журнал Forbes опубликовал новый список самых богатых людей в мире. На первом месте - основатель Amazon Джефф Безос. Онлайн-ритейлер ранее уже возглавлял рейтинг, однако на некоторое время опускался на вторую и третью строчки. В данный момент состояние бизнесмена оценивается в 93,1 млрд долларов.

Еще больше разбогатев, Безос обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса, в итоге ставшего вторым. На третье место поднялся инвестор Уоррен Баффет с цифрой 80,6 млрд долларов.

Состояние владелеца бренда Zara Амансио Ортеги журнал оценил в 77,9 млрд долларов. Замыкает пятерку богатейших людей планеты создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием 73,9 млрд долларов.