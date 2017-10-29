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В начале 2018 года россияне увидят новые серии «Простоквашино»

Главная Общество
Россия
09:57 29 Октября 2017
культура, мультфильмы, премьера
Автор: Sibnovosti.ru
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В конце января 2018 года студия «Союзмультфильм» представит новую серию мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщает ТАСС.

Всего планируется создать 30 новых серий, каждая из которых будет длиться шесть минут. Все персонажи, взятые из книг Эдуарда Успенского, останутся в новой версии.

«Сейчас мы поняли, что, в том числе, чтобы сохранить преемственность, как это ни парадоксально, нужно сделать проект снова актуальным, т. е. в этом смысле притянуть его к сегодняшнему дню. Это касается в первую очередь историй, связанных с самим Дядей Федором, с его конфликтами, с его развитием как личности – все это должно быть сопоставимо с теми радостями и сложностями, которые испытывает современный ребенок», – рассказал директор студии Борис Машковцев.

Фото: скриншот с мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

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