В минздраве не согласовали закон о продаже алкоголя через интернет

Замглавы министерства здравоохранения сообщает, что законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного. Документ предусматривал легализацию продажи алкогольной продукции через интернет с 1 января 2018 года, сообщает издание «Известия» в понедельник, 30 октября, ссылаясь на отзыв замглавы минздрава Дмитрия Костенникова.



Как отмечает издание, документ не предусматривал механизмы, обеспечивающие запрет продажи спиртного несовершеннолетним, так как у продавца может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя.

«Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать», — приводит издание текст отзыва.

Также в документе отмечено, что разработанный ведомством законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного. «Учитывая изложенное, минздрав не может согласовать представленный законопроект», — сказано в отзыве ведомства.

Представители пресс-службы министерства здравоохранения сообщили изданию, что механизм дистанционной продажи алкоголя предусматривает ограничение реализации спиртного несовершеннолетним, курьер обязан проверить возраст покупателя на основании одного из документов, как это осуществляется и при продаже алкоголя в магазинах. В качестве документа, удостоверяющего личность, могут быть паспорт или водительские права.

Некоторое время назад сообщалось, что минфин планировал с 1 января 2018 года допустить к онлайн-продажам все виды спиртного.

На первом этапе лицензии на онлайн-реализацию, как предполагалось, могли получить лишь производители и оптовики, а с 2021 года — у компаний розничной торговли и общепита, сообщают «Известия».