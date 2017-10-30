30 октября
Россия
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

«Матильда» Алексея Учителя не смогла стать лидером проката в выходные

Главная Общество
Москва
06:08 30 Октября 2017
фильм, прокат, учитель, лидеры, кассовые, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Российский фильм-сказка «Последний богатырь» заработала более 447 млн рублей, об этом в понедельник, 30 октября, сообщает портал kinobusiness.com. 

В «Последнем богатыре» обычный парень Иван переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта. Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил.

В фильме сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Картина Алексея Учителя «Матильда» после проката в выходные находится на втором месте. Фильм собрал почти в два раза меньше, чем лидер рейтинга — 229 млн рублей. Некоторое время назад режиссер фильма Алексей Учитель рассказал РИА «Новости», что на сборы картины могло отрицательно повлиять отсутствие рекламы «Матильды» на телевидении.

На третьем месте в российском прокате находится фильм ужасов «Пила 8». Сборы этого проекта составили 132 млн рублей. Фильм-катастрофа «Геошторм» собрал почти 100 млн рублей за выходные и 469 млн рублей за две недели проката.

На пятом месте топ-5 — космическая драма «Салют-7», которая уже заработала 72,4 млн рублей за выходные и 638 млн рублей за три недели.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: На Едином уроке безопасности детей научат бороться с троллингом

На Едином уроке безопасности детей научат бороться с троллингом

30.10.2017
Россия

Школьникам расскажут о главных киберугрозах этого года

Новости Москвы: Российская сторона рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Сирии

Российская сторона рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Сирии

30.10.2017
Россия

План предполагает частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим

Новости Москвы: В минздраве не согласовали закон о продаже алкоголя через интернет

В минздраве не согласовали закон о продаже алкоголя через интернет

30.10.2017
Россия

Об этом сообщает издание «Известия»

Новости России: В начале 2018 года россияне увидят новые серии «Простоквашино»

В начале 2018 года россияне увидят новые серии «Простоквашино»

29.10.2017
Россия

Легендарный мультфильм получит новую жизнь

Новости России: Forbes назвал имена самых богатых людей планеты

Forbes назвал имена самых богатых людей планеты

29.10.2017
Россия

Журнал обновил традиционный рейтинг

Новости России: Правительство РФ вручит премии в области науки и техники 126 соискателям

Правительство РФ вручит премии в области науки и техники 126 соискателям

28.10.2017
Россия

Дмитрий Медведев подписал распоряжение

Новости России: Минобороны потратится на новую операционную систему

Минобороны потратится на новую операционную систему

28.10.2017
Россия

Стоимость разработки 420 млн рублей

Новости России: Овечкин пожалел бездомного и купил ему одежду

Овечкин пожалел бездомного и купил ему одежду

28.10.2017
Россия

Хоккеист не смог пройти мимо

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.