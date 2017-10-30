«Матильда» Алексея Учителя не смогла стать лидером проката в выходные

Российский фильм-сказка «Последний богатырь» заработала более 447 млн рублей, об этом в понедельник, 30 октября, сообщает портал kinobusiness.com.



В «Последнем богатыре» обычный парень Иван переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта. Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил.



В фильме сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Картина Алексея Учителя «Матильда» после проката в выходные находится на втором месте. Фильм собрал почти в два раза меньше, чем лидер рейтинга — 229 млн рублей. Некоторое время назад режиссер фильма Алексей Учитель рассказал РИА «Новости», что на сборы картины могло отрицательно повлиять отсутствие рекламы «Матильды» на телевидении.

На третьем месте в российском прокате находится фильм ужасов «Пила 8». Сборы этого проекта составили 132 млн рублей. Фильм-катастрофа «Геошторм» собрал почти 100 млн рублей за выходные и 469 млн рублей за две недели проката.

На пятом месте топ-5 — космическая драма «Салют-7», которая уже заработала 72,4 млн рублей за выходные и 638 млн рублей за три недели.