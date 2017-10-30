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Российская сторона рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Сирии

Главная Общество
Москва
06:31 30 Октября 2017
сирия, военная, база, сокращение, присутствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Россия рассматривает вариант сокращения военного контингента в Сирии, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь собственные источники.

Согласно данным двух военно-дипломатических источников, разрабатывается план, который предполагает частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим и отправку части воинского контингента из Сирии в места постоянной службы.

Уточняется, что один из собеседников газеты заявил, что «в любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным».

Издание также указывает, что в качестве повода для сокращения группировки российских ВС в Сирии могут стать успехи в сирийских правительственных войск в борьбе с «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой».

В российском военном ведомстве изданию заявили, что никаких планов по сокращению военного контингента в САР не намечается.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин заявил об освобождении более 90% территории Сирии от террористов.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусрой» являются террористическими группировками, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе на территории Российской Федерации.

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