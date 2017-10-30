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На Едином уроке безопасности детей научат бороться с троллингом

Главная Общество
Москва
07:01 30 Октября 2017
школа, урок, безопасность, дети, интернет, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В российских школах пройдет Единый урок безопасности в интернете, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 30 октября.

Детям расскажут о троллинге в соцсетях, безопасном поведении в интернете и о том, как оценить достоверность информации.

«30 октября в российских школах состоится Единый урок безопасности в интернете. Школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в интернете и многое другое», — рассказали в пресс-службе минобрнауки.

Уточняется, что занятие проведут с помощью видеоматериалов, где собрана информация о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств».

«Особое внимание на уроке—2017 уделено кибербуллингу, или массовому троллингу — преследованию в социальных сетях», — заявили в ведомстве.

Единый урок организован Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке минобрнауки России, уточняет информационное агентство.

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