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Голос Николая Дроздова записали для мобильного приложения московского зоопарка

Главная Общество
Москва
10:28 30 Октября 2017
столица, зоопарк, голос, телевидение, ведущий
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В зоопарке Москвы для посетителей запустили новое мобильное приложение. В нем описания животных озвучены голосом зоолога и ведущего Николая Дроздова, об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Новое мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом ученого-зоолога Николая Дроздова. Пользователи могут послушать рассказы о манулах, гималайских медведях, енотах, красных пандах и других обитателях зоопарка», — сказано в сообщении на сайте мэрии.

Отмечается, что с помощью нового приложения можно купить билет в зоопарк, составить индивидуальный маршрут, узнать расписание публичных кормлений и прочитать новости о животных зоопарка.

В приложении также есть навигатор. Встроенная интерактивная карта поможет планировать самостоятельные экскурсии по зоопарку и получить расширенную информацию о каждом животном в режиме онлайн.

Создатели приложения заявили, что оно бесплатное и уже доступно для скачивания.

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