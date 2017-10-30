Голос Николая Дроздова записали для мобильного приложения московского зоопарка

В зоопарке Москвы для посетителей запустили новое мобильное приложение. В нем описания животных озвучены голосом зоолога и ведущего Николая Дроздова, об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.



«Новое мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом ученого-зоолога Николая Дроздова. Пользователи могут послушать рассказы о манулах, гималайских медведях, енотах, красных пандах и других обитателях зоопарка», — сказано в сообщении на сайте мэрии.



Отмечается, что с помощью нового приложения можно купить билет в зоопарк, составить индивидуальный маршрут, узнать расписание публичных кормлений и прочитать новости о животных зоопарка.



В приложении также есть навигатор. Встроенная интерактивная карта поможет планировать самостоятельные экскурсии по зоопарку и получить расширенную информацию о каждом животном в режиме онлайн.

Создатели приложения заявили, что оно бесплатное и уже доступно для скачивания.