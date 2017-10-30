Корпорация Apple уволила инженера за размещение видео его дочери с iPhone X

Дочь инженера корпорации Apple Брук Амелия Петерсон разместила видео с новым iPhone X, который она держит в руках. Официальный релиз гаджета еще не состоялся.

Из-за размещения ролика девушки ее отца уволили из компании, сообщает The Verge.

В своем видео девушка рассказывает, как побывала в штаб-квартире Apple, а также о том, как смогла подержать в руках еще не вышедший iPhone X. Видео распространилось в интернете и набрало большое количество просмотров.

Выяснилось, что на записи можно увидеть засекреченные QR-коды, доступные только сотрудникам Apple. Демонстрация такой информации противоречит политике безопасности компании. Также снимать видео в штаб-квартире Apple строго запрещено. Из-за этого факта руководство компании приняло решение уволить отца девушки.

Некоторое время назад в Apple сообщили о небывалом спросе на iPhone X.