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В России могут появиться социальные карты для оплаты детских товаров

Главная Общество
Москва
06:26 31 Октября 2017
предложение, дети, россия, общество, семьи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2019 году в России могут появиться специальные банковские карты, которыми можно будет воспользоваться при покупке детских товаров. Данная программа рассчитана на поддержку семей и российских производителей. Об этом сегодня сообщила газета «Известия».

Планируется, что на пластиковые карты будут зачисляться деньги. На эти средства родители смогут купить коляски, одежду, детское питание от отечественных производителей. Речь идет о выплатах в размере 2 тысяч рублей в месяц. 

Пока такая инициатива находится на стадии обсуждения. В издании уточнили, что инициатором госпроекта стало министерство промышленности и торговли РФ. Исполнителем предварительно назначили Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров. 

В первые годы на реализацию программы могут рассчитывать только малообеспеченные семьи, так как размер выделенных средств будет небольшим — примерно 50 млрд в год. Всего же, по данным Росстата, на 1 января 2017 года в России зарегистрировано 9,6 млн детей в возрасте до четырех лет и 8,5 млн детей в возрасте от пяти до девяти лет.

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