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В штате МЧС России появятся интеллектуальные роботы

Главная Общество
Москва
08:22 31 Октября 2017
мчс, инновации, общество, робот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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МЧС России взяло курс на пополнение рядов пожарных и спасателей интеллектуальными роботами, способными самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России Михаила Фалеева.

По словам руководителей, отрасль робототехники начала активно развиваться и внедряться в министерство. 

«Недалек тот день, когда все пожарные будут держать не рукава, а джойстики от роботов и пульты управления беспилотниками. Сейчас эта отрасль активно развивается. И это не только ползающая, лазающая, летающая техника, но и интеллектуальные роботы, способные принимать иногда и самостоятельные решения. Плюс это защищенные роботы, потому что в тех активных средах, в которых приходится порой спасать и работать МЧС, требуется именно такая техника», — сказал Фалеев. 

Напомним, с 2016 года сотрудники МЧС начали активно привлекать к учениям и спасательным операциям аэромобильные группировки, авиацию, подводных роботов и беспилотники.

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