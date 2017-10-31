Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

Самым продаваемым смартфоном в сентябре текущего года стал iPhone SE. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Mobile Research Group.

В начале года лидером по продажам был конкурент Apple Samsung Galaxy J1. Но уже в августе ситуация кардинально изменилась. На первое место вышел гаджет iPhone SE.

Только в сентябре этого года в России было продано 119 тысяч моделей. Число реализованных телефонов марки Samsung было меньше — 90 тысяч штук.

Но аналитики отмечают, что по масштабу охвата российского рынка смартфонов американская корпорация отстает от корейского гиганта: в сентябре 2017 года доля Apple составляла 14%, доля Samsung — 26,6%.