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Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

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Москва
08:39 31 Октября 2017
общество, статистика, телефон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Самым продаваемым смартфоном в сентябре текущего года стал iPhone SE. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Mobile Research Group.

В начале года лидером по продажам был конкурент Apple Samsung Galaxy J1. Но уже в августе ситуация кардинально изменилась. На первое место вышел гаджет iPhone SE.

Только в сентябре этого года в России было продано 119 тысяч моделей. Число реализованных телефонов марки Samsung было меньше — 90 тысяч штук. 

Но аналитики отмечают, что по масштабу охвата российского рынка смартфонов американская корпорация отстает от корейского гиганта: в сентябре 2017 года доля Apple составляла 14%, доля Samsung — 26,6%.

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