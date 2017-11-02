Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

Людей внутри корпуса потерпевшего крушение Ми-8 у берегов Шпицбергена, вероятнее всего, нет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгения Саидова.

«В течение нескольких часов в ночь на среду сотрудники МЧС России проводили детальную видеосъемку фюзеляжа вертолета Ми-8. Вертолет был отснят при помощи робота как снаружи, так и внутри, насколько позволила техническая возможность», — пояснил представитель МЧС.

Как отмечают специалисты, людей внутри вертолета, скорее всего, нет, но у спасателей не было технической возможности детально осмотреть заднюю часть кабины.

Некоторое время назад сообщалось, что у места крушения вертолета подняли тело первого погибшего.