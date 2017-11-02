2 ноября
Россия
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

Главная Общество
Москва
06:55 2 Ноября 2017
вертолет, погибшие, спасатели, мчс, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Людей внутри корпуса потерпевшего крушение Ми-8 у берегов Шпицбергена, вероятнее всего, нет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгения Саидова.

«В течение нескольких часов в ночь на среду сотрудники МЧС России проводили детальную видеосъемку фюзеляжа вертолета Ми-8. Вертолет был отснят при помощи робота как снаружи, так и внутри, насколько позволила техническая возможность», — пояснил представитель МЧС.

Как отмечают специалисты, людей внутри вертолета, скорее всего, нет, но у спасателей не было технической возможности детально осмотреть заднюю часть кабины.

Некоторое время назад сообщалось, что у места крушения вертолета подняли тело первого погибшего.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

31.10.2017
Россия

Рейтинг составил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Новости Москвы: В штате МЧС России появятся интеллектуальные роботы

В штате МЧС России появятся интеллектуальные роботы

31.10.2017
Россия

Переход на робототехнику обусловлен «курсом на минимизацию собственных рисков»

Новости Москвы: В России могут появиться социальные карты для оплаты детских товаров

В России могут появиться социальные карты для оплаты детских товаров

31.10.2017
Россия

Программа рассчитана на поддержку семей и российских производителей

Новости Москвы: Корпорация Apple уволила инженера за размещение видео его дочери с iPhone X

Корпорация Apple уволила инженера за размещение видео его дочери с iPhone X

30.10.2017
Россия

В ролике девушка держит еще не вышедший iPhone

Новости Москвы: Голос Николая Дроздова записали для мобильного приложения московского зоопарка

Голос Николая Дроздова записали для мобильного приложения московского зоопарка

30.10.2017
Россия

Описания животных в столичном зоопарке озвучил зоолог и известный телеведущий

Новости Москвы: На Едином уроке безопасности детей научат бороться с троллингом

На Едином уроке безопасности детей научат бороться с троллингом

30.10.2017
Россия

Школьникам расскажут о главных киберугрозах этого года

Новости Москвы: Российская сторона рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Сирии

Российская сторона рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Сирии

30.10.2017
Россия

План предполагает частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим

Новости Москвы: «Матильда» Алексея Учителя не смогла стать лидером проката в выходные

«Матильда» Алексея Учителя не смогла стать лидером проката в выходные

30.10.2017
Россия

По итогам выходных фильм уступил сказке

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.