В НАСА для отправки на Марс более двух миллионов человек прислали свои имена

Более двух млн землян прислали в НАСА свои имена для отправки на Марс, которая состоится в 2018 году. Среди них более 60 тысяч россиян, об этом сообщает космическое агентство США в среду, 1 ноября.



В начале октября американское космическое агентство объявило второй этап по набору имен для отправки на Марс на специальном чипе. Устройство будет отправлено на борту исследовательского зонда InSight. В НАСА заявки принимали до окончания 1 ноября по времени Восточного побережья США.

До начала следующего дня, 2 ноября, заявки подали почти 2,4 млн человек. Из них свыше 653 тысяч человек живут в США, 260 тысяч — в Китае. Из России были приняты 63,5 тысячи обращений, это шестое по числу поданных заявок государство.

Меньше всего заявок пришло из Экваториальной Гвинеи, жители небольшого государства отправили семь имен. Из всех штатов Америки более всего заявок прислали из самого населенного, Калифорнии — более 107 тысяч.

Имена участников проекта отпечатают на силиконовом микрочипе, который будет помещен на исследовательский зонд InSight. Планируется, что зонд стартует в мае 2018 года, на Марс он прибудет в ноябре.

Первый был подготовлен в 2015 году, тогда свои имена в НАСА отправили почти 827 человек.

Аппарат InSight будет первой миссией по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов. Оборудование поможет ученым больше узнать о строении планеты.



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